ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты

Власти Европейского союза захотели ввести новые санкции против обеспеченного рублем стейблкоина А7А5. Об этом сообщает Bloomberg.

Возможные ограничения затронут участие юридических лиц в ЕС в транзакциях с токеном. Отмечается также, что ЕС намерен наложить санкции на несколько банков в России, Белоруссии и стран Центральной Азии за транзакцию с этой криптовалютой.

Издание отмечает, Брюссель хочет запретить любое прямое или косвенное участие европейцев в транзакциях с токенами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

Ранее глава Еврокомиссии раскрыла подробности о 19-м пакете антироссийских санкций.