Венгрия не станет накладывать вето на 19-й пакет санкций против России

Венгрия не станет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, поскольку добилась удаления из него мер, которые шли вразрез с ее интересами. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит издание Euractiv.

«Мы не имеем плана заблокировать пакет. Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — сказал он.

Когда издание задало вопрос, внес ли Сийярто вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против РФ, министр указал, что «не вносит вклад в безумие». Он отметил, что санкционная политика Европейского союза провалилась.

По итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, прошедшей 20 октября, глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас заявила, что ЕС планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций до конца недели.

Каллас отметила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

По предложению Еврокомиссии, с 1 января 2026 года в Евросоюзе должен вступить в силу полный запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Уже существующие краткосрочные договоры, по предложению ЕК, сохранят свою силу до середины июня 2026-го, тогда как долгосрочные соглашения будут действовать до 1 января 2027-го.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.