Ниинисте: Путин в 2022-м сказал, что Финляндия совершает ошибку, вступая в НАТО

Президент России Владимир Путин в 2022 году, когда Финляндия вступала в НАТО, предупредил Хельсинки об ошибке. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в книге «Все пути к безопасности», передает агентство Yle.

«Я думаю, что об этом тоже нужно было говорить откровенно. Поэтому я сказал, что Финляндия теперь вступает в НАТО», — подчеркнул он.

Как отметил Ниинисте, президент России был «на удивление спокоен», но отметил, что Хельсинки совершают ошибку своей интеграцией в Североатлантический альянс.

До этого профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявлял, что Финляндия на фоне антироссийской риторики Хельсинки готовится к «войне с Россией».

По словам Малинена, он «более года предупреждал, что Финляндия является вероятным преемником государства, находящегося на передовой против России».

Политика Евросоюза в целом и властей Финляндии в частности говорит о том, что «мы движемся к войне», отметил Малинен.

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».