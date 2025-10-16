Финляндия на фоне антироссийской риторики Хельсинки готовится к «войне с Россией». Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Основная причина, по которой я пишу это, заключается в том, что в этой стране, похоже, началась реализация программы по подавлению инакомыслия. Я уже некоторое время предупреждал, что законы о мятеже будут приняты до того, как мы (Финляндия) вступим в фазу войны» — подчеркнул он.

По словам Малинена, он «более года предупреждал, что Финляндия является вероятным преемником государства, находящегося на передовой против России».

Политика Евросоюза в целом и властей Финляндии в частности говорит о том, что «мы движемся к войне», отметил Малинен.

Запад должен сохранить активную поддержку Украины, поскольку в Киеве намереваются воевать еще три года, заявлял глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он призвал страны НАТО поставлять Киеву больше боеприпасов и средств ПВО, а Европу в целом — готовиться к тому, что Россия нанесет по ней удар. В Москве в ответ заявили, что «Украина себе не хозяйка» и предположили, что еще за три года боевых действий от страны ничего не останется.

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».