На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся»

Лавров: политики стран НАТО очень активно хорохорятся
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Политики стран Североатлантического альянса «очень активно хорохорятся». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на недавнее заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. По словам Ходжеса, в случае нападения под удар попали бы Калининград и Севастополь.

«Ребята очень активно хорохорятся», — сказал министр.

Также он отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который является «великим стратегом», «подпевает».

«Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание. То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь», — продолжил дипломат.

Он добавил, что западные политики делают огромное количество подобных заявлений.

25 сентября глава МИД РФ заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

Ранее Лавров предрек крах НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами