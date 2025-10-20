Каллас: в ЕС ждут согласование 19-го пакета санкций против РФ до конца недели

Согласование 19-го пакета санкций против России пройдет до конца недели. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

«Я ожидаю на этой неделе согласование 19-го пакета, к сожалению, не сегодня, но переговоры продолжаются», — заявила она.

Каллас отметила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

До этого Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции в рамках 19-го пакета ограничений, введя аналогичные меры в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

7 октября сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции сильно ударили по всей мировой экономике, ухудшив уровень жизни миллионов людей по всему миру.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.