Евросоюз включил китайские компании в новый пакет санкций против РФ

Reuters: ЕС включил четыре китайские компании в новый пакет санкций против РФ

Евросоюз включил четыре китайские компании, работающие в нефтяной сфере, в новый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Согласно полученной информации, в санкционные списки вошли два китайских нефтеперерабатывающих завода, одна китайская торговая компания, а также юридическое лицо, якобы занимавшееся обходом ограничений

В сентябре премьер Словакии Роберт Фицо сообщал, что его страна не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе.

Фицо подчеркнул, что способность Евросоюза реагировать и находить решения напрямую повлияет на позицию Словакии в отношении будущих антироссийских санкций. Словацкий премьер-министр также призвал к более активному участию ЕС в миротворческих усилиях, связанных с конфликтом на Украине.

Министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может стать ключевым фактором, способствующим принятию Соединенными Штатами более жестких санкционных решений против России.

Ранее сообщалось, что план ЕС и Украины по урегулированию включает снятие санкций с России.