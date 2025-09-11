На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо назвал условие, при котором Словакия не поддержит санкции против России

Фицо: Словакия не поддержит санкции до решения вопроса цен на электричество
Darko Vojinovic/AP

Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам встречи с главой Евросовета в Братиславе, передает TASR.

«Не будем поддерживать никакой новый пакет (санкций против РФ — «Газета.Ru») до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит реальные предложения о том, что касается цен на электроэнергию в Европе», — заявил глава словацкого правительства.

Фицо подчеркнул, что способность Евросоюза реагировать и находить решения напрямую повлияет на позицию Словакии в отношении будущих антироссийских санкций. Словацкий премьер-министр также призвал к более активному участию ЕС в миротворческих усилиях, связанных с конфликтом на Украине.

До этого министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может стать ключевым фактором, способствующим принятию Соединенными Штатами более жестких санкционных решений против России.

Если бы европейские страны объявили о полном отказе от российских энергоресурсов, это оказало бы значительное влияние на позицию Вашингтона, отметил министр.

Ранее Каллас пообещала усиление санкций против России после инцидента в небе Польши.

Санкции против России
