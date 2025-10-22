На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина выступит на заседании Совета Федерации

Совфед пригласил главу Банка России Набиуллину выступить на заседании 29 октября
true
true
true
close
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Сенаторы пригласили главу Банка России Эльвиру Набиуллину выступить на заседании Совета Федерации, которое состоится 29 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что темой доклада Набиуллиной станет «Вклад финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан».

9 октября глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, и прогнозы по ее траектории на следующий год будут озвучены на заседании 24 октября. По словам Набиуллиной, на данный момент Центробанк проводит анализ всех экономических тенденций.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что крайне важно, чтобы Центробанк недолго оценивал последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и продолжал линию на последовательное уменьшение ключевой ставки.

По его словам, если инфляция на конец 2026 года планируется в районе таргета 4%, то ключевая ставка должна быть — наверное, 10%, однако, скорее всего, она 7-8%.

Ранее в ЦБ оценили возможность легализации торгов криптовалютой в 2026 году.

