Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. Об этом на форуме Finopolis 2025 заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», — заявила она.

По словам Набиуллиной, на данный момент ЦБ проводит анализ всех экономических тенденций.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что крайне важно, чтобы Центробанк недолго оценивал последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и продолжал линию на последовательное уменьшение ключевой ставки.

По его словам, если инфляция на конец 2026 года планируется в районе таргета 4%, то ключевая ставка должна быть — наверное, 10%, однако, скорее всего, она 7-8%.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал «Газете.Ru», что инфляция достигнет цели в 4% при ключевой ставке на уровне 6–8%. По его словам, текущий таргет ЦБ по ключевой ставке на конец 2026 года в 12–13% должен быть снижен, если во главу угла ставится именно вопрос максимального снижения инфляции.

Ранее в ЦБ оценили возможность легализации торгов криптовалютой в 2026 году.