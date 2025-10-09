На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСПП спрогнозировали снижение ставки Центробанка к концу 2026 года

РСПП: при инфляции в 4% ключевая ставка Банка России должна быть 7-8%
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Крайне важно, чтобы Центробанк недолго оценивал последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и продолжал линию на последовательное уменьшение ключевой ставки. Об этом на форуме «Общественный транспорт 2025» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

По его словам, еще месяц назад многие думали, что ставка до конца года может быть 13-14%, однако сейчас можно говорить уже о 12-13%. Шохин выразил наджеду на сохранение поэтапной линии на снижение ключевой ставки в увязке со снижением инфляции.

«Но если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то, на наш взгляд, ключевая ставка существенно ниже [прогнозируемой] должна быть — наверное, 10%. То есть однозначной цифрой, на мой взгляд, это 100% должна быть, а скорее всего и 7-8%», — добавил глава РСПП.

Шохин отметил, что при таком раскладе можно будет говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов.

До этого управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал «Газете.Ru», что инфляция достигнет цели в 4% при ключевой ставке на уровне 6–8%. По его словам, текущий таргет ЦБ по ключевой ставке на конец 2026 года в 12–13% должен быть снижен, если во главу угла ставится именно вопрос максимального снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что в России подешевели вклады и кредиты после снижения ключевой ставки.

