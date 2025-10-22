В Кремле заявили о нежелании Путина и Трампа понапрасну тратить время

Песков: ни Путин, ни Трамп не хотят терять время впустую

Ни президент РФ Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не хотят терять время впустую. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что оба главы государства привыкли работать эффективно. Но, чтобы этой эффективности добиться, требуется подготовка.

«Никто не хочет терять время впустую — ни Трамп, ни Путин», — подчеркнул Песков.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. 21 октября Песков рассказал, что даты саммита в Будапеште пока не определены.

Позднее американский лидер, говоря о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что не хочет «понапрасну тратить время». При этом Трамп подчеркнул, что не имел в виду, что переговоры в Венгрии станут впустую потраченным временем. Также хозяин Белого дома пообещал в ближайшие два дня уведомить общественность о дальнейших шагах администрации страны по подготовке к встрече глав государств.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии препятствий для переговоров Путина и Трампа.