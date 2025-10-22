На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о нежелании Путина и Трампа понапрасну тратить время

Песков: ни Путин, ни Трамп не хотят терять время впустую
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Ни президент РФ Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не хотят терять время впустую. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что оба главы государства привыкли работать эффективно. Но, чтобы этой эффективности добиться, требуется подготовка.

«Никто не хочет терять время впустую — ни Трамп, ни Путин», — подчеркнул Песков.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. 21 октября Песков рассказал, что даты саммита в Будапеште пока не определены.

Позднее американский лидер, говоря о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что не хочет «понапрасну тратить время». При этом Трамп подчеркнул, что не имел в виду, что переговоры в Венгрии станут впустую потраченным временем. Также хозяин Белого дома пообещал в ближайшие два дня уведомить общественность о дальнейших шагах администрации страны по подготовке к встрече глав государств.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии препятствий для переговоров Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами