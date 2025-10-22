Рябков оценил подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Рябков: не вижу препятствий для встречи Путина и Трампа, но процесс непростой

Значительных препятствий для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нет, но это непростой процесс. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается», — заявил дипломат.

По его словам, основной задачей является наполнение рамах, обозначенных лидерами в Анкоридже, конкретикой. Рябков подчеркнул, что это трудный процесс и для его реализации существуют дипломаты.

Замглавы МИД добавил, что российская сторона фиксирует попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.

При этом политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт высказал мнение, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена на неопределенный срок, поскольку напряжение вокруг нее растет. Наибольший вклад в создание этого напряжения, по его словам, вносят Европейский союз и Киев, вновь проявляющий неуступчивость.

Ранее Трамп оставил интригу вокруг встречи с Путиным.