Рябков оценил подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Значительных препятствий для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нет, но это непростой процесс. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается», — заявил дипломат.
По его словам, основной задачей является наполнение рамах, обозначенных лидерами в Анкоридже, конкретикой. Рябков подчеркнул, что это трудный процесс и для его реализации существуют дипломаты.
Замглавы МИД добавил, что российская сторона фиксирует попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США.
До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.
При этом политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт высказал мнение, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена на неопределенный срок, поскольку напряжение вокруг нее растет. Наибольший вклад в создание этого напряжения, по его словам, вносят Европейский союз и Киев, вновь проявляющий неуступчивость.
Ранее Трамп оставил интригу вокруг встречи с Путиным.