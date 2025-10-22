В Кремле заявили об отсутствии новостей по подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: сроки возможной встречи Путина и Трампа пока не определены

Сроки возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены, а ее подготовка требует тщательной проработки. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сроки не определены, но до этого необходима тщательная подготовка, для этого необходимо время», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что тема окружена большим количеством спекуляций.

«Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов, большая часть [которых] не соответствует действительности. Новостей пока нет», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в подготовке, пресс-секретарь добавил: «Нового сказать нечего».

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка саммита США и России продолжается.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии проведет встречу с Рубио для подготовки саммита Россия-США.