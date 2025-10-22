Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пытался отрезвить президента Украины, подталкивая его признать Донбасс и Новороссию регионами России. Об этом ТАСС заявил российский сенатор Александр Волошин.

«Действия Трампа и [его спецпосланника Стивена] Уиткоффа, которые отрезвляли Зеленского и подталкивали его к признанию факта, что Донбасс уже стал неотъемлемой частью России, отражают усталость американского правящего класса от конфликта, который перестал приносить США хоть какие-либо дивиденды», — заявил он.

По словам Волошина, после телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Путиным и последующей встречи с Зеленским позиция лидера США стала ясной. Отрицание реальности теперь неприемлемо, уточнил парламентарий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР).

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД Эстонии отверг «насильственное» изменение границ Украины.