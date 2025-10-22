На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли, зачем Трамп подталкивает Зеленского отдать Донбасс

Сенатор Волошин: Трамп пытался отрезвить Зеленского, подталкивая отдать Донбасс
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пытался отрезвить президента Украины, подталкивая его признать Донбасс и Новороссию регионами России. Об этом ТАСС заявил российский сенатор Александр Волошин.

«Действия Трампа и [его спецпосланника Стивена] Уиткоффа, которые отрезвляли Зеленского и подталкивали его к признанию факта, что Донбасс уже стал неотъемлемой частью России, отражают усталость американского правящего класса от конфликта, который перестал приносить США хоть какие-либо дивиденды», — заявил он.

По словам Волошина, после телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Путиным и последующей встречи с Зеленским позиция лидера США стала ясной. Отрицание реальности теперь неприемлемо, уточнил парламентарий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР).

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД Эстонии отверг «насильственное» изменение границ Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами