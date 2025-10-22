На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Эстонии отверг «насильственное» изменение границ Украины

Глава МИД Цахкна: Европа никогда не примет насильственной смены границ Украины
true
true
true
close
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не приемлет насильственной смены границ Украины. Его слова передает немецкое агентство RND.

«Мы никогда не примем насильственного изменения границ. Будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО», — заявил Цахкна.

По его словам, Россия якобы не заинтересована в мире, поскольку продолжает наступление на поле боя. Лишь постоянное давление на Москву и поддержка Киева «приведут к справедливому и прочному миру», считает Цахкна.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР). О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в использовании зимы как оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами