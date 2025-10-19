Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР), чего якобы требует российская сторона. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Мы ничего России дарить не будем», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он обсудил с главой генштаба ВСУ «определенные шаги» на фронте и дальнобойные удары по России. По его словам, украинская армия якобы «каждые день-два» обстреливает объекты российской нефтяной промышленности.

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Журналисты утверждают, что на украинскую делегацию в Вашингтоне оказывали давление по поводу передачи России всей территории Донбасса. Также в материале говорится, что в обмен Украина якобы получит части Запорожской и Херсонской областей. В Кремле пока не комментировали эту информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

