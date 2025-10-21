Две страны готовы присоединиться к инициативе ЕС по российским активам

В ЕС заявили о готовности Канады и Британии к участию в выдаче Киеву активов РФ

Канада и Великобритания готовы принять участие в инициативе Евросоюза (ЕС) с выдачей нового кредита Украине из замороженных на их территории активов Российской Федерации. Об этом сообщил европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

Инициатива предполагает передачу российских суверенных активов в качестве нового кредита Украине. При этом, по словам еврокомиссара, в речи о конфискации этих активов не идет.

«Это предложение не содержит конфискацию российских активов», — подчеркнул он.

Отмечается, что переговоры о присоединении к инициативе в настоящий момент ведутся с другими странами-участницами G7.

Напомним, ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

