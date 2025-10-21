Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

Трамп рассчитывает на успех переговоров с Си Цзиньпином по торговым разногласиям

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успешную встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином по торговым разногласиям между странами. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди», — заявил он.

При этом американский лидер подчеркнул, что переговоры могут и не состояться в случае, если одна из сторон откажется от участия.

19 октября президент США в интервью телеканалу Fox News подтвердил скорую встречу с китайским лидером. По словам Трампа, встреча с Си Цзиньпином состоится через две недели, и по ее итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

Кроме того, глава Белого дома в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме заявлял, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Трамп отметил, что такое соглашение может быть выгодно обеим странам.

Ранее в МИД КНР заявили, что примут меры, если интересы Китая пострадают из-за угроз Трампа.