На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

Трамп рассчитывает на успех переговоров с Си Цзиньпином по торговым разногласиям
close
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успешную встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином по торговым разногласиям между странами. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди», — заявил он.

При этом американский лидер подчеркнул, что переговоры могут и не состояться в случае, если одна из сторон откажется от участия.

19 октября президент США в интервью телеканалу Fox News подтвердил скорую встречу с китайским лидером. По словам Трампа, встреча с Си Цзиньпином состоится через две недели, и по ее итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

Кроме того, глава Белого дома в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме заявлял, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Трамп отметил, что такое соглашение может быть выгодно обеим странам.

Ранее в МИД КНР заявили, что примут меры, если интересы Китая пострадают из-за угроз Трампа.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами