В МИД КНР заявили, что примут меры, если интересы Китая пострадают из-за угроз Трампа

МИД КНР: Китай примет решительные меры, если угрозы Трампа повлияют на страну
Global Look Press

Китай примет решительные ответные меры, если из-за угроз президента США Дональда Трампа пострадают законные права и интересы КНР. Такое заявление сделали в МИД Республики, пишет РИА Новости.

«Китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Позже спикер внешнеполитического ведомства Индии Рандхир Джайсвал сказал, что Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей. По его словам, Индия — крупнейший импортер нефти и газа, и защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации является приоритетом.

23 сентября президент США во время выступления на Генассамблее ООН пообещал обсудить с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.

