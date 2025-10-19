На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подтвердил планы по встрече с Си Цзиньпином

Трамп подтвердил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели.

По словам Трампа, встреча с лидером Китая состоится через две недели, и по ее итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

«Я не собираюсь уничтожать Китай», — сказал Трамп, комментируя давление США на КНР в торговой сфере.

17 октября американский лидер заявил, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с Пекином, если стороны заключат справедливую сделку.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД КНР заявили, что примут меры, если интересы Китая пострадают из-за угроз Трампа.

