Эксперт предрек срыв сделки между Израилем и ХАМАС

Политолог Каргин: сделка между Израилем и ХАМАС будет сорвана на втором этапе
Ramadan Abed/Reuters

Сделка между Израилем и ХАМАС является многоступенчатой, но уже на втором этапе она может сорваться. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Первый этап — это освобождение израильских заложников. Это произошло. И то уже пошли срывы. Например, вместе с живыми заложниками должны были передать тела погибших. Со стороны ХАМАС должны были передать 28 тел, а передали только четыре. В Израиле уже говорят, что это срыв», — обратил внимание политолог.

Он напомнил, что следующий этап — это разоружение ХАМАС, что, по его мнению, маловероятно.

«Почему все решили, что ХАМАС разоружится? То, что отдельные лидеры движения это подтвердили, еще ни о чем не говорит», — добавил Каргин.

Накануне стало известно, что Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Руководство страны считает, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. Представители движения все отрицают. По их мнению, Израиль нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию. Спецпредставители президента США Дональда Трампа вскоре прибудут в Израиль, чтобы сохранить в силе соглашение о прекращении огня. В секторе Газа погибли больше 50 человек, пострадали более 150 в результате нарушения соглашения.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС.

