В КПРФ заявили об отказе Украины от своей истории

Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не выбрала неверный путь
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что Украина была цветущей страной, пока не отказалась от своей истории. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина была цветущей страной. Цветущей! Я ее всю обошел и проехал. Вот как только ты выбираешь неверный путь, и отказываешься от своей культуры, истории, языка, традиции, дружбы, так вас ждет глубокое и серьезное поражение», — сказал Зюганов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства.

По мнению политика, Украине стоит жить в мире со своими соседями.

16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что украинский институт национальной памяти является главным источником дезинформации на Украине. Она напомнила, что 30 августа на Украине вступил в силу закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа». Согласно этому закону, любые попытки оспорить идею сопротивления украинцев «иностранному господству в XX веке» и борьбы с «агрессией России» теперь считаются распространением недостоверной информации об истории страны.

Ранее Лавров ответил на призывы США «остановиться» в конфликте на Украине.

