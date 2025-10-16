На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова раскритиковала Институт национальной памяти Украины

Захарова считает Институт национальной памяти Украины источником дезинформации
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинский институт национальной памяти является главным источником дезинформации на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что 30 августа на Украине вступил в силу закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», в соответствии с которым любые попытки оспорить идею о сопротивлении украинцев «иностранному господству в XX веке» и борьбе с «агрессией России». Теперь это квалифицируется как распространение недостоверной информации об истории Украины и приравниваются к антиукраинской пропаганде, пишет Захарова.

«Репрессивный функционал по выявлению подобного рода «нарушений» возложен на Украинский институт той самой «национальной памяти», — заявила дипломат.

В рамках этого закона ведомство опубликовало список «лиц и событий, посвященные которым объекты содержат или не содержат символику российской имперской политики».
В него, помимо государственных и военных деятелей», вошли декабристы, композиторы, писатели, а также поэты, включая Александра Пушкина.

По ее словам, этот перечень служит своего рода «шпаргалкой» для региональных властей — какой памятник или улица подлежит «декоммунизации».

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» за продвижение российских нарративов.

