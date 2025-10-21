Лавров заявил, что у Европы «шапка сгорела»

Глава МИД РФ Лавров: у призывающей к перемирию на Украине Европы шапка сгорела

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему некоторые западные лидеры стали призывать к немедленному перемирию на Украине, перефразировав известную пословицу. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас, как этого очень долго добивался сам [Владимир] Зеленский, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен <...> стали призывать к немедленному прекращению огня», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Министр обратил внимание на слова Макрона о том, что перемирие должно быть без предварительных условий, включая возможность продолжения поставок оружия Киеву.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, перемирие позволит не только наращивать военные поставки, но и даст возможность Киеву продолжать «террористические действия» против гражданской инфраструктуры и населения России.

Как писала газета The Wall Street Journal, французские чиновники предложили России прекратить огонь на Украине в обмен на беспрепятственный пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

