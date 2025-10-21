На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предложили России сделку перед встречей Путина и Трампа в Будапеште

WSJ: в ЕС предлагают РФ прекратить огонь, чтобы Путин пролетел в Венгрию
Virginia Mayo/AP

Французские чиновники предложили России прекратить огонь на Украине в обмен на беспрепятственный пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«ЕС вряд ли сорвет встречу Трампа и Путина, однако французские официальные лица в понедельник заявили, что попытаются убедить Россию согласиться на прекращение огня в обмен на предоставление разрешения на полет самолета Путина в Венгрию», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает WSJ, самолету Путина, чтобы добраться до саммита в Будапеште, потребуется пересечь воздушное пространство ЕС, что запрещено действующими санкциями.

При этом заслуженный пилот РФ Юрий Сытник заявлял, что ни одна страна не сможет запретить пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию.

Он отметил, что Евроконтроль, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, руководит всеми полетами. Речь идет о единой системе управления над Европой, Азией или вообще над континентом, сказал эксперт.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.

