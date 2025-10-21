На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе считают, что ЕС придется принять любую сделку по Украине, предложенную Трампом

The European Conservative: ЕС придется принять любую сделку Трампа по Украине
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Европейскому союзу придется согласиться с любыми условиями урегулирования конфликта на Украине, которые предложит американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет The European Conservative в преддверии планируемого саммита Россия-США в Будапеште.

«Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом», — отмечается в публикации.

Издание также подчеркивает, что заявления ЕС о поддержке Киева являются «пустым звуком» на фоне реальных политических процессов.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор президента России Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Издание Politico писало, что планируемые переговоры президента России и главы Белого дома вызывают растущую тревогу в Европейском союзе.

Ранее в Кремле оценили возможность прилета Путина в Венгрию на одном борту с Трампом.

