На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico: переговоры Путина и Трампа вызвали тревогу в ЕС

Politico: в ЕС боятся, что Россия придет за ними после уступки территорий Киевом
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Планируемые переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа вызывают растущую тревогу в Европейском союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в ЕС.

Согласно публикации, европейские официальные лица опасаются, что Трамп может оказать давление на Киев с целью принятия условий о территориальных уступках в пользу Москвы. Эти опасения связаны с восприятием возможных скрытых планов Кремля.

В статье отмечается, что прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — могут впасть в состояние паники, усмотрев в возможных договоренностях угрозу собственной безопасности.

По оценке источника издания, территориальные уступки со стороны Украины способны инициировать масштабный процесс перевооружения в ряде европейских стран, что окажет существенное влияние на внутреннюю политическую архитектуру Евросоюза.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Как писала газета The Wall Street Journal, Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался смотреть на карты поля боя, привезенные делегацией Украины.

Ранее ряд стран ЕС поддержали предложение прекратить боевые действия на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами