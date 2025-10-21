Politico: переговоры Путина и Трампа вызвали тревогу в ЕС

Politico: в ЕС боятся, что Россия придет за ними после уступки территорий Киевом

Планируемые переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа вызывают растущую тревогу в Европейском союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в ЕС.

Согласно публикации, европейские официальные лица опасаются, что Трамп может оказать давление на Киев с целью принятия условий о территориальных уступках в пользу Москвы. Эти опасения связаны с восприятием возможных скрытых планов Кремля.

В статье отмечается, что прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — могут впасть в состояние паники, усмотрев в возможных договоренностях угрозу собственной безопасности.

По оценке источника издания, территориальные уступки со стороны Украины способны инициировать масштабный процесс перевооружения в ряде европейских стран, что окажет существенное влияние на внутреннюю политическую архитектуру Евросоюза.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Как писала газета The Wall Street Journal, Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался смотреть на карты поля боя, привезенные делегацией Украины.

Ранее ряд стран ЕС поддержали предложение прекратить боевые действия на Украине.