В Кремле оценили возможность прилета Путина в Венгрию на одном борту с Трампом

Песков счел фантастической версию о прилете Путина в Венгрию вместе с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фантастическими распространяемые в прессе сообщения о вероятном прибытии глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом на саммит в Будапеште.

«Как к фантастической версии и отношусь», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о его оценке такой вероятности.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Песков тогда заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

20 октября депутат Госдумы РФ Михаил Делягин выразил мнение, что Путин и Трамп могут отправиться на встречу. Он считает, что нет маршрута, по которому российский лидер мог бы лететь из России в Венгрию, чтобы не заходить в воздушное пространство стран, где его с хорошей вероятностью могут попытаться перехватить.

Ранее Трамп начал готовиться к визиту в Будапешт.