На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность прилета Путина в Венгрию на одном борту с Трампом

Песков счел фантастической версию о прилете Путина в Венгрию вместе с Трампом
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фантастическими распространяемые в прессе сообщения о вероятном прибытии глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом на саммит в Будапеште.

«Как к фантастической версии и отношусь», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о его оценке такой вероятности.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Песков тогда заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

20 октября депутат Госдумы РФ Михаил Делягин выразил мнение, что Путин и Трамп могут отправиться на встречу. Он считает, что нет маршрута, по которому российский лидер мог бы лететь из России в Венгрию, чтобы не заходить в воздушное пространство стран, где его с хорошей вероятностью могут попытаться перехватить.

Ранее Трамп начал готовиться к визиту в Будапешт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами