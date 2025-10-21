Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о намерении вернуть Донбасс являются пустой болтовней. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Бородай.

По его словам, русская земля – не только Донбасс, но и Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Одесса. Депутат напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «вообще вся Украина русская».

«Великорусская, малорусская, белорусская — в данном случае не важно. Есть единый народ. Что бы там ни думал по этому поводу некто Зеленский, что касается возвращения Донбасса, о котором он говорит, — это просто болтовня», — сказал Бородай.

По оценке политика, Зеленский продолжает конфликт с Россией из-за стремления сохранить власть. Он будет продолжать использовать громкие лозунги, даже если за ними нет содержания, констатировал Бородай.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР). О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Сибига призвал союзников «мобилизовать помощь» для обеспечения устойчивости Украины.