Сибига призвал союзников «мобилизовать помощь» для обеспечения устойчивости Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников Киева «мобилизовать дополнительную помощь», чтобы обеспечить «устойчивость» республики после удара ВС РФ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, энергетическая инфраструктура страны «вновь подверглась серьезным ударам». В связи с этим глава МИД призвал «партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь» для обеспечения устойчивости Украины.

Речь идет об энергетическом оборудовании и источниках энергии, а также системах ПВО, уточнил Сибига.

С 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. 16 октября сообщалось об аварийных отключениях света в Киеве, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в минэнерго Украины заявили, что в Черниговской области начали действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, экономить на нем.

Ранее Каллас заявила, что Украина «не может просто так сдаться».