Ряд стран ЕС поддержали предложение прекратить боевые действия на Украине

Группа европейских лидеров заявила о единстве в стремлении к прочному миру на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, пишет «Интерфакс».

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.

Документ подписали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони и другие. К обращению также присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

