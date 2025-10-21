В России не исключили, что страны ЕС устроят провокацию с самолетом Путина

Не исключено, что власти Польши или других стран Евросоюза могут устроить провокацию, если самолет президента России Владимира Путина войдет в их воздушное пространство. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог Рафаэль Ордуханян.

«Самые чудовищные прогнозы в отношении европейских стран часто сбываются. Уже сейчас многие европейские политики открыто говорят, что без российского президента украинская проблема была бы решена очень быстро. Это совершенно конкретный посыл, который никто не пытается скрывать», — сказал политолог.

Не стоит удивляться заявлениям главы МИД Польши Сикорского, который допустил возможность ареста российского лидера, такие возможности рассматривались неоднократно, напомнил Ордуханян.

«Главная проблема во взаимодействии с европейскими политиками заключается в том, что они совершенно некомпетентны и неадекватны. Они не осознают, что в случае любой провокации против российского президента ответ Москвы будет молниеносным и очень разрушительным для них самих», — заключил Ордуханян.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польской радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Министр напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

