На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России не исключили, что страны ЕС устроят провокацию с самолетом Путина

Политолог Ордуханян: в ЕС не осознают последствий провокации с самолетом Путина
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Не исключено, что власти Польши или других стран Евросоюза могут устроить провокацию, если самолет президента России Владимира Путина войдет в их воздушное пространство. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог Рафаэль Ордуханян.

«Самые чудовищные прогнозы в отношении европейских стран часто сбываются. Уже сейчас многие европейские политики открыто говорят, что без российского президента украинская проблема была бы решена очень быстро. Это совершенно конкретный посыл, который никто не пытается скрывать», — сказал политолог.

Не стоит удивляться заявлениям главы МИД Польши Сикорского, который допустил возможность ареста российского лидера, такие возможности рассматривались неоднократно, напомнил Ордуханян.

«Главная проблема во взаимодействии с европейскими политиками заключается в том, что они совершенно некомпетентны и неадекватны. Они не осознают, что в случае любой провокации против российского президента ответ Москвы будет молниеносным и очень разрушительным для них самих», — заключил Ордуханян.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польской радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Министр напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее военный эксперт рассказал о провокациях, которые готовит Киев перед встречей Трампа и Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами