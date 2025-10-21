На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России призвали защитить Венесуэлу от враждебных замыслов США

Рябков: Россия должна поставить заслон враждебным замыслам США против Венесуэлы
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия и союзники должны поставить надежный заслон поджигательским замыслам Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в Государственной думе, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что этот регион когда-то называли «пылающим континентом».

«Склонен думать, что полыхать, наверное, там может что-то дальше, но мы должны приложить максимум, чтобы через нашу солидарность, через наше сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего, такими, как Боливарианская Республика Венесуэла, поставить надежный заслон поджигательским замыслам и гегемонизму», — сказал Рябков.

В октябре президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на десять лет. Соглашение формализует стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее президент Венесуэлы заявил о победе России на всех фронтах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами