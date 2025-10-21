В МИД России призвали защитить Венесуэлу от враждебных замыслов США

Россия и союзники должны поставить надежный заслон поджигательским замыслам Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в Государственной думе, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что этот регион когда-то называли «пылающим континентом».

«Склонен думать, что полыхать, наверное, там может что-то дальше, но мы должны приложить максимум, чтобы через нашу солидарность, через наше сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего, такими, как Боливарианская Республика Венесуэла, поставить надежный заслон поджигательским замыслам и гегемонизму», — сказал Рябков.

В октябре президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на десять лет. Соглашение формализует стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее президент Венесуэлы заявил о победе России на всех фронтах.