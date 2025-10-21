Депутат ответил на заявление главы МИД Польши об отсутствии гарантий пролета борта Путина

Европа будет предпринимать шаги, чтобы сорвать саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что что самолет президента России могут принудительно посадить, если он окажется в воздушном пространстве страны.

Он указал, что «начинают претворяться» в жизнь предложения Франции, Британии и ФРГ «о торпедировании саммита в Будапеште». Депутат предположил, что и далее будут предприниматься шаги для того, чтобы нагнетать ситуацию и сделать все, чтобы встреча двух лидеров не состоялась.

«Следует ожидать и усиления конфронтации на фронтах, террористических актов», — сказал Чепа.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

«Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге», — сказал он.

Ранее Литва не захотела пропускать самолет Путина по пути в Будапешт.