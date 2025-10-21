СМИ раскрыли детали встречи Лаврова и Рубио в Будапеште

FT: Лавров и Рубио, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, приедут в Будапешт для встречи 30 октября. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Министры иностранных дел России и США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября», — говорится в сообщении издания.

Как передавал телеканал CNN, в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным CNN, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры договорились организовать встречу, которая может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский хочет сорвать встречу Путина и Трампа.