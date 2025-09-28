На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об увеличении популяции амурского тигра

Путин: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается
Пресс-служба Московского зоопарка

Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра.

«Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, ученых-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра «Амурский тигр», волонтеров просветительских, гуманитарных проектов, популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается», — сказано в телеграмме.

Путин отметил, что приумножение численности тигров стало возможно благодаря подвижнической и кропотливой работе по сохранению ареала их проживания и повышения уровня экологической культуры в обществе.

В июле этого года министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко в ходе выступления на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве заявил, что амурский тигр в РФ больше не находится под угрозой вымирания. По словам Чуйченко, цель по сохранению популяции амурского тигра в России выполнена. Он уточнил, что работа по восстановлению популяции животного велась на протяжении 13 лет.

Ранее во Владивостоке открыли мурал с изображением Путина и амурского тигра.

