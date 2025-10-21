На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп начал готовиться к визиту в Будапешт

Глава МИД Венгрии прибыл в Вашингтон для подготовки встречи Путина и Трампа
Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в США в целях подготовки подготовки визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Будапешт. Об этом сообщает ТАСС.

«Наступают серьезные дни», — написал Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он сопроводил пост фотографиями из аэропорта Вашингтона, где его встречали американские представители

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, французские чиновники предложили России прекратить огонь на Украине в обмен на беспрепятственный пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.

