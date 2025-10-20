В Госдуме заявили, что Путин и Трамп могут полететь в Венгрию на одном самолете

Депутат ГД Делягин: Путин может полететь в Будапешт на одном самолете с Трампом

Президент России Владимир Путин с американским коллегой Дональдом Трампом могут отправиться на встречу в Венгрии на одном самолете. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

»... нет маршрута, по которому Путин мог бы лететь из России в Венгрию, чтобы не заходить в воздушное пространство стран, где его с хорошей вероятностью могут попытаться перехватить», — написал парламентарий.

По этой причине, по его словам, есть лишь два «сказочных» варианта, при которых российский лидер сможет благополучно добраться в Будапешт: «суборбитальный полет» или совместный рейс с Трампом.

При этом депутат подчеркнул, риск исполнения венгерскими властями решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина, не исчезает.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.