Во Франции кортеж с Саркози прибыл в тюрьму

РИА Новости: кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок

Кортеж бывшего президента Франции 70-летнего Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем. Об этом сообщает РИА Новости.

Саркози будет отбывать пятилетний срок в единственной оставшейся на территории Парижа тюрьме.

28 сентября экс-президент Франции заявил, что не ожидал получить реальный тюремный срок. Саркози добавил, что не понимает причины применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции.

За несколько дней до этого Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре». При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции.

По версии следствия, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Ранее стало известно, что Саркози будет сидеть в одиночной камере.