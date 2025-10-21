На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции кортеж с Саркози прибыл в тюрьму

РИА Новости: кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
true
true
true
close
Global Look Press

Кортеж бывшего президента Франции 70-летнего Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем. Об этом сообщает РИА Новости.

Саркози будет отбывать пятилетний срок в единственной оставшейся на территории Парижа тюрьме.

28 сентября экс-президент Франции заявил, что не ожидал получить реальный тюремный срок. Саркози добавил, что не понимает причины применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции.

За несколько дней до этого Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре». При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции.

По версии следствия, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Ранее стало известно, что Саркози будет сидеть в одиночной камере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами