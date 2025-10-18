На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Франции, приговоренный к 5 годам тюрьмы, будет сидеть в одиночной камере

BFMTV: экс-президент Франции Саркози будет заключен в изолятор тюрьмы Санте
true
true
true
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюремного заключения, будет отбывать наказание в одиночной камере. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Как стало известно телеканалу, с 21 октября Саркози будет содержаться в изоляторе тюрьмы Санте, которая расположена на юге Парижа. На сегодняшний день это единственная тюрьма, оставшаяся в пределах французской столицы.

В этом учреждении есть отделение для уязвимых лиц, куда бывшего политика, вероятно, и поместили бы из-за его возраста (70 лет) и его известности, однако, по информации телеканала, этого не произойдет.

25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре» в связи с тем, что его ближайшее окружение обратилось к сирийскому лидеру Муаммару Каддафи с целью незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой.

Ранее Саркози высказался о тюремном сроке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами