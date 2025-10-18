Экс-президент Франции, приговоренный к 5 годам тюрьмы, будет сидеть в одиночной камере

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюремного заключения, будет отбывать наказание в одиночной камере. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Как стало известно телеканалу, с 21 октября Саркози будет содержаться в изоляторе тюрьмы Санте, которая расположена на юге Парижа. На сегодняшний день это единственная тюрьма, оставшаяся в пределах французской столицы.

В этом учреждении есть отделение для уязвимых лиц, куда бывшего политика, вероятно, и поместили бы из-за его возраста (70 лет) и его известности, однако, по информации телеканала, этого не произойдет.

25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре» в связи с тем, что его ближайшее окружение обратилось к сирийскому лидеру Муаммару Каддафи с целью незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой.

