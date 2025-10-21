На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первого заммэра Железногорска отправили под домашний арест

true
true
true
close
ЗАТО г. Железногорск

Суд отправил под домашний арест сроком на два месяца первого заммэра города Железногорск Красноярского края Романа Вычужанина, который подозревается в превышении полномочий при ликвидации городских несанкционированных свалок. Об этом в Telegram-канале сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Первому заместителю главы администрации ЗАТО Железногорска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в публикации.

О задержании Вычужанина стало известно 19 октября. Чиновника в рамках дела обвинили в выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

До этого суд арестовал имущество и банковские счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который обвиняется в получении взятки. Иванов занимал пост в администрации региона и курировал агропромышленный комплекс в 2015-2020 годах. Он проходит обвиняемым по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.

