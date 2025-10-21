Первого заммэра Железногорска отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест сроком на два месяца первого заммэра города Железногорск Красноярского края Романа Вычужанина, который подозревается в превышении полномочий при ликвидации городских несанкционированных свалок. Об этом в Telegram-канале сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Первому заместителю главы администрации ЗАТО Железногорска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в публикации.

О задержании Вычужанина стало известно 19 октября. Чиновника в рамках дела обвинили в выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

До этого суд арестовал имущество и банковские счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который обвиняется в получении взятки. Иванов занимал пост в администрации региона и курировал агропромышленный комплекс в 2015-2020 годах. Он проходит обвиняемым по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.