Замглавы Железногорска задержан из-за расследования по выводу госсредств

ЗАТО г. Железногорск

Заместитель главы Железногорска Роман Вычужанин (на фото) задержан из-за расследования по выводу государственных средств. Об этом написал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш в Telegram-канале.

«Задержан в рамках продолжающегося расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации», — говорится в сообщении.

По данным депутата, чиновников в рамках дела обвиняют в выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

Других комментариев по факту инцидента Кулеш не привел.

До этого суд арестовал имущество и банковские счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который обвиняется в получении взятки. Иванов занимал пост в администрации региона и курировал агропромышленный комплекс в 2015-2020 годах. Он проходит обвиняемым по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.