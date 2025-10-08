На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске подросток задержан за передачу данных ВСУ

СК задержал 17-летнего красноярца за передачу ВСУ данных о родственнике на СВО
В Красноярске задержан 17-летний подросток, вступивший в батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и передававший противнику личные данные своего родственника, который в настоящий момент находится в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в апреле 2024 года юноша вступил в ряды украинского военизированного националистического объединения «Азов» чтобы бороться с действующим политическим режимом в России.

В период с апреля по август текущего года подросток с помощью мессенджера направлял информацию о штабе волонтеров, собиравших гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Кроме того, задержанный передал личные данные своего родственника, находящегося на линии фронта.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). В настоящий момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы продолжают попытки вербовать российских подростков для совершения диверсий, обещая им денежное вознаграждение.

По его словам, анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, выявил активность иностранных структур, включая украинские спецслужбы, в деструктивном влиянии на молодежь. Среди мотивов таких действий — национальная ненависть, поддержка террористической идеологии и нацизма.

Ранее подозреваемого в терроризме подростка арестовали на Ставрополье.

