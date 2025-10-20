СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию

Самолет президента России Владимира Путина направится в Будапешт, где состоится его встреча с американским лидеров Дональдом Трампом, через Турцию и Сербию. Об этом пишет портал Airlive со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что маршрут общей протяженностью 5 тыс. км был проложен таким образом, чтобы обойти страны Евросоюза (ЕС) через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей. Кроме того, самолет президента Ил-96-300ПУ будет пролетать над Боснией и Герцеговиной и Сербией.

При этом в публикации подчеркивается, что из соображений безопасности пролет над Польшей и Румынией был исключен практически сразу.

До этого военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал mk.ru, что Путин может полететь в Венгрию над территорией Польши, Румынии или над Черным морем. По его словам, полет президента России в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом будет осуществляться с теми же мерами безопасности, что и его визит в ОАЭ, когда самолет президента на всем протяжении сопровождали российские истребители.

При этом, Генерал уточнил, что самый удобный маршрут до Будапешта пролегает через Белоруссию, Польшу и Словакию, однако польские власти «могут вставлять палки в колеса».

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.