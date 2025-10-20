Словакия может поддержать новый пакет санкций ЕС против России

Словакия может поддержать 19-й пакет санкций Евросоюза против России, так как Европейская комиссия готова учесть замечания страны, связанные с ценами на электроэнергию и климатическими целями. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар, сообщает РИА Новости.

По его словам, Братислава находится в тесном контакте с Еврокомиссией.

«Могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете», — сказал министр.

По его информации, Европейская комиссия принимает требования Словакии.

«После того, как эти требования будут включены (в заключения Евросовета. — «Газета.Ru»), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — отметил дипломат.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел ЕС на встрече в понедельник не достигли соглашения по 19-му пакету санкций против РФ. По ее словам, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 октября.

Ранее сообщалось, что ЕС меняет подход к антироссийским санкциям.