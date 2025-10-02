Глава Еврокомиссии раскрыла подробности о 19-м пакете антироссийских санкций

Евросоюз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас время еще больше увеличить давление на Россию.

«И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — заявила глава ЕК.

Она добавила, что данное решение могут быть приняты уже в 19-м пакете санкций против России, который обсуждается в текущий момент.

30 сентября фон дер Ляйен заявила, что в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности.

19 сентября Еврокомиссия утвердила содержание нового пакета санкций в отношении РФ. В него, в том числе, вошли меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России.

