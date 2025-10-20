Главы МИД стран ЕС не договорились о новых санкциях против России

Каллас: главы МИД ЕС не пришли к согласию по 19-му пакету санкций против РФ

Главы министерств иностранных дел Европейского Союза не достигли соглашения по 19-му пакету санкций против России, сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи дипломатов стран ЕС в Люксембурге. Ее слова передает ТАСС.

«Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на этой неделе», – заявила Каллас.

По информации Каллас, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 октября.

По предложению Еврокомиссии, с 1 января 2026 года в Евросоюзе должен вступить в силу полный запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Уже существующие краткосрочные договоры, по предложению ЕК, сохранят свою силу до середины июня 2026-го, а долгосрочные соглашения будут действовать до 1 января 2027-го. С 2026 года ЕК планирует прекратить импорт российской нефти и нефтепродуктов. На этом «энергетическая блокада» Европы не останавливается. В рамках нового пакета санкций предполагается введение дополнительных ограничений против российского энергетического сектора. Среди них — запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, который может вступить в силу уже с начала 2027 года.

Ранее Каю Каллас окрестили «позором Европы».