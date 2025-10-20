На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о наличии у США неизвестных миру вооружений

Трамп: США обладают вооружениями, о которых многие даже не знают
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме.

17 октября Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны. Так он ответил на вопрос о перспективе запроса президента Украины Владимира Зеленского о новых вооружениях.

В ходе публичной встречи 17 октября украинский лидер предложил главе США украинские беспилотники в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk. Он акцентировал внимание на развитом производстве дронов на Украине, в то же время подчеркнув потребность Украины в ракетах Tomahawk. Зеленский выразил уверенность, что украинские БПЛА смогут усилить американскую оборонную промышленность, представив данное предложение как «дроновый вклад» в обороноспособность США.

Ранее Трамп объяснил, почему США не могут отдать Украине все свое оружие.

