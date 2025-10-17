Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны. Онлайн-трансляцию встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Fox News ведет на YouTube.

«Мое обязательство обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь», — сказал Трамп на встрече в Белом доме.

Так он ответил на вопрос о перспективе запроса Зеленского о новых вооружениях.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу.

В ходе публичной встречи 17 октября Зеленский предложил Трампу украинские беспилотники в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk. Он акцентировал внимание на развитом производстве дронов на Украине, в то же время подчеркнув потребность Украины в ракетах Tomahawk. Зеленский выразил уверенность, что украинские БПЛА смогут усилить американскую оборонную промышленность, представив данное предложение как «дроновый вклад» в обороноспособность США.

